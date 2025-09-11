Soudan du Sud : le vice-président Riek Machar inculpé pour crimes contre l’humanité

PAR PAYS
Le vice‑président sud‑soudanais Riek Machar, placé en résidence surveillée depuis mars, a été inculpé pour meurtre, terrorisme, trahison et crimes contre l’humanité, a annoncé jeudi 11 septembre le ministère de la Justice du Soudan du Sud. Selon le communiqué, Riek Machar est présumé avoir coordonné, avec sept co‑accusés, une attaque contre une base militaire dans le nord du pays qui aurait causé la mort de « plus de 250 soldats », ainsi que celle d’un major‑général sud‑soudanais et d’un pilote de la mission onusienne. Son arrestation en mars avait ravivé les craintes d’un retour à la guerre civile, craintes non concrétisées, près de sept ans après la fin du conflit entre ses partisans et ceux du président Salva Kiir, conflit qui a fait quelque 400 000 morts entre 2013 et 2018.

