Sommet Trump-Poutine : Zelensky exclut le retrait ukrainien du Donbass

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exclu mardi 12 août tout retrait des forces ukrainiennes du Donbass pour mettre fin au conflit avec Moscou, estimant que la perte de ce territoire offrirait au Kremlin un tremplin pour une « offensive future » contre l’Ukraine. Il a qualifié de victoire pour le Kremlin la visite prévue vendredi en Alaska du président russe Vladimir Poutine et sa rencontre avec le président américain Donald Trump, estimant que cet entretien sortirait Poutine de son isolement et retarderait d’éventuelles sanctions américaines. M. Zelensky a par ailleurs confirmé que des « groupes » de soldats russes avaient avancé d’environ dix kilomètres dans certains secteurs du front est, tout en précisant que ces unités, dépourvues d’équipements lourds, avaient été en partie détruites ou capturées et seraient traquées et éliminées. Selon lui, ces attaques visent à fabriquer le récit d’une progression russe et d’une perte ukrainienne à la veille du sommet Poutine–Trump. Il a enfin annoncé que Moscou préparait de nouvelles opérations offensives dans trois secteurs du front : Zaporijjia, Pokrovsk et Novopavlivka.