Sierra Leone : Ernest Bai Koroma rentre à Freetown après l’abandon des poursuites

L’ancien président sierra-léonais Ernest Bai Koroma est rentré dimanche 6 septembre à Freetown après plus de deux ans au Nigeria. Son retour intervient après l’abandon en juillet des poursuites pour trahison liées aux violences de novembre 2023.

L’ancien président de Sierra Leone Ernest Bai Koroma est rentré à Freetown dimanche 6 septembre 2026, après plus de deux ans passés au Nigeria et près de deux mois après l’abandon des poursuites pour trahison qui pesaient contre lui.

Le retour de l’ex-chef de l’État, au pouvoir de 2007 à 2018, a été facilité par les autorités nigérianes dans le cadre d’un processus diplomatique impliquant également la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). La ministre nigériane des Affaires étrangères, Bianca Odumegwu-Ojukwu, l’a accompagné à Freetown sur instruction du président Bola Tinubu.

Selon les autorités nigérianes, l’ancien président Olusegun Obasanjo a également participé au déplacement. À son arrivée, Ernest Bai Koroma a été accueilli par le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères Mohamed Rahman Swarray et des responsables de son parti, l’All People’s Congress.

« Aujourd’hui, je suis revenu chez moi et je suis heureux », a déclaré Koroma à des journalistes à son arrivée, selon Channels Television. Son retour clôt une séquence politique ouverte après les violences du 26 novembre 2023 à Freetown, qualifiées par les autorités de tentative de coup d’État.

Les poursuites abandonnées en juillet

Ernest Bai Koroma avait été inculpé en janvier 2024 de plusieurs chefs, dont trahison et dissimulation de trahison, dans le dossier lié aux attaques contre des installations militaires, des prisons et des commissariats. Il avait plaidé non coupable avant d’être autorisé à se rendre au Nigeria pour raisons médicales.

Le 14 juillet 2026, les autorités judiciaires sierra-léonaises ont mis fin aux poursuites. Le gouvernement avait alors indiqué que l’affaire n’était plus pendante devant les tribunaux et que l’ancien président était libre de rentrer dans le pays.

Le gouvernement nigérian présente ce retour comme l’aboutissement d’un processus de confiance et de dialogue régional. L’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, impliqué dans les discussions, a dit espérer que cette étape favorise la réconciliation et la cohésion nationale en Sierra Leone.