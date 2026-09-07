Miami : un avion cargo Amazon Air sort de piste, cinq morts

Un Boeing 767 cargo exploité pour Amazon Air est sorti de piste dimanche à l’aéroport international de Miami, faisant au moins cinq morts et cinq blessés. La FAA et le NTSB ont ouvert des enquêtes.

Un avion cargo Boeing 767 exploité pour Amazon Air est sorti de piste dimanche 6 septembre 2026 lors de son atterrissage à l’aéroport international de Miami, faisant au moins cinq morts et cinq blessés, ont annoncé les autorités locales.

L’appareil, le vol Prime Air 7598 opéré par la compagnie 21 Air pour le compte d’Amazon, arrivait de San Juan, à Porto Rico. Il a dépassé la piste peu avant 14 heures, heure locale, avant de percuter plusieurs véhicules et de prendre feu, selon les autorités citées par Reuters et Associated Press.

Parmi les cinq personnes blessées, trois se trouvaient dans un état critique dimanche soir. Le pilote et le copilote ont été initialement coincés dans le cockpit, tandis que des personnes se trouvaient également piégées dans des véhicules heurtés par l’avion.

Plus de 60 unités de secours et environ 200 intervenants ont été mobilisés. Les équipes d’urgence ont dû lutter contre l’incendie et une fuite de carburant active sur le site de l’accident.

Une enquête de la FAA et du NTSB

L’aéroport de Miami a interrompu ses opérations après l’accident. Deux de ses quatre pistes avaient rouvert dans la soirée, selon Reuters, après plusieurs heures de fortes perturbations.

La Federal Aviation Administration et le National Transportation Safety Board ont ouvert des enquêtes afin d’établir les causes de la sortie de piste. Le NTSB a dépêché une équipe à Miami et prévoit un premier point de presse lundi.

Amazon a indiqué travailler avec les autorités pour comprendre les circonstances du drame. La compagnie 21 Air, qui exploitait l’appareil, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. À ce stade, les autorités n’ont pas précisé si les personnes décédées se trouvaient à bord de l’avion ou dans les véhicules touchés au sol.