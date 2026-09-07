Cap-Vert : deuil national après l’accident mortel de Fogo

Le gouvernement cap-verdien a instauré deux jours de deuil national après l'accident d'un autobus qui a tué 25 personnes sur l'île de Fogo.

Vingt-cinq personnes sont mortes le 5 septembre dans un accident impliquant un autobus de passagers sur l’île de Fogo, au Cap-Vert. Le véhicule circulait entre Chã das Caldeiras et Campanas de Cima, dans une zone montagneuse.

La résolution n° 103/2026 du Conseil des ministres du Cap-Vert a décrété deux jours de deuil national à la mémoire des victimes et en solidarité avec les blessés et leurs familles. Le Conseil des ministres du Cap-Vert a indiqué que certains blessés se trouvaient dans un état grave.

Le deuil a pris effet le 6 septembre à 00 h 00, selon le Conseil des ministres du Cap-Vert. Les drapeaux doivent être mis en berne sur les bâtiments publics ainsi que dans les représentations diplomatiques et consulaires, tandis que les spectacles et manifestations publiques sont annulés.

L’autobus a quitté la chaussée avant de tomber dans un ravin d’environ 30 mètres, a rapporté l’APS.

Les causes de l’accident non déterminées

D’après Associated Press, les autorités cap-verdiennes n’avaient pas encore déterminé les causes de l’accident.