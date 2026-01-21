Sénégal: prime de 75 millions de francs, terrain de 1500 m², le cadeau XXL offert aux champions d’Afrique 2025

Au lendemain du sacre continental face au Maroc, le président Bassirou Diomaye Faye a célébré les Lions de la Téranga en annonçant une pluie de récompenses financières et foncières pour l’ensemble de la délégation sénégalaise.

Dakar n’a pas dormi. Après la victoire historique du Sénégal contre le Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la capitale s’est embrasée au rythme des chants, des klaxons et d’une ferveur populaire à la hauteur de l’exploit réalisé par les hommes de Pape Thiaw. Une euphorie prolongée lors de la cérémonie officielle organisée en l’honneur des nouveaux rois du football africain.

Prenant la parole devant les champions, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a tenu à saluer « un succès qui honore toute la nation ». Pour marquer le coup, le chef de l’État a annoncé une série de récompenses exceptionnelles. Chaque joueur de l’équipe nationale percevra ainsi une prime individuelle de 75 millions de francs CFA, assortie de l’attribution d’un terrain de 1 500 m² sur la Petite Côte.

Les dirigeants de la Fédération sénégalaise de football ne sont pas en reste. Ils bénéficieront chacun d’une enveloppe de 50 millions de francs CFA ainsi que d’un terrain de 1 000 m² dans la même zone. Les autres membres de la délégation ayant contribué à ce sacre continental recevront, pour leur part, une prime de 20 millions de francs CFA accompagnée d’un terrain de 500 m².

Pour clore cette journée mémorable, une dotation globale de 305 millions de francs CFA a également été allouée au ministère des Sports, destinée au paiement des primes de l’ensemble de ses agents. Une reconnaissance forte, à l’image d’un Sénégal désormais solidement installé sur le toit de l’Afrique.