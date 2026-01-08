Sénégal – Mali : le tenant du titre face au rêve malien

La Coupe d’Afrique des nations 2025 entre dans sa phase décisive avec un quart de finale très attendu entre le Sénégal et le Mali, ce vendredi 9 janvier 2026, au Grand Stade Ibn Batouta de Tanger. Un choc 100 % ouest-africain qui oppose le champion en titre à une sélection malienne toujours en quête de son premier sacre continental.

Sénégal – Mali est une affiche bien connue du football africain. Il s’agit de la 41ᵉ confrontation toutes compétitions confondues entre les deux nations, avec un net avantage statistique pour les Lions de la Téranga. En phase finale de la CAN, les retrouvailles sont toutefois rares : leur seul précédent remonte à 2004, conclu sur un match nul (1-1).

Dans ce quart de finale de la CAN 2025, l’enjeu est clair : une place en demi-finale et la poursuite d’un rêve continental, qu’il s’agisse de conserver un titre pour le Sénégal ou d’écrire l’histoire pour le Mali.

Tenant du titre depuis son sacre en 2021, le Sénégal affiche une solidité impressionnante au Maroc. Les Lions ont survolé la phase de groupes avec deux succès convaincants, avant d’écarter le Soudan en huitièmes de finale (3-1).

Invaincus depuis quinze matches en Coupe d’Afrique des nations, les Sénégalais ont trouvé le chemin des filets à chacune de leurs rencontres dans cette édition 2025. Sous la direction de Pape Thiaw, la sélection s’appuie sur un collectif équilibré, une défense expérimentée et une attaque capable de faire la différence à tout moment. Le capitaine Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson incarnent cette force offensive, soutenue par un milieu de terrain dense et discipliné.

Le Mali, solide et ambitieux malgré les obstacles

De son côté, le Mali avance avec prudence mais détermination. Les Aigles ont terminé la phase de groupes sans défaite, mais avec trois matches nuls, avant de se qualifier de justesse face à la Tunisie en huitièmes de finale à l’issue d’une séance de tirs au but haletante.

Sans avoir remporté le moindre match dans le temps réglementaire, le Mali a néanmoins démontré une solidité mentale et défensive remarquable. Le sélectionneur Thomas Saintfiet met en avant la rigueur tactique et l’esprit de groupe de son équipe, privée de plusieurs éléments offensifs suspendus. Meilleur buteur malien du tournoi, Lassine Sinayoko reste la principale menace, épaulé par un milieu de terrain combatif où Yves Bissouma joue un rôle clé.

À la veille de ce quart de finale Sénégal – Mali, les discours sont mesurés. Thomas Saintfiet reconnaît le statut de favori du Sénégal, tout en affirmant que son équipe n’aborde pas ce match avec la peur. Côté sénégalais, Pape Thiaw insiste sur le respect de l’adversaire et la nécessité de rester concentré, rappelant que ce type de rencontre se joue souvent sur des détails.

Les clés du match Sénégal – Mali

Ce quart de finale Sénégal – Mali s’annonce donc indécis et intense. Favori sur le papier, le Sénégal devra se méfier d’un Mali discipliné et libéré, prêt à créer la surprise pour rester en course vers la victoire finale de la CAN 2025.