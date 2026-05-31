États-Unis – Sénégal : heure, chaînes et diffusion du match amical des Lions

Le Sénégal affronte les États-Unis ce dimanche à Charlotte dans un match amical inédit, première confrontation de l’histoire entre les deux sélections. À moins de deux semaines du Mondial 2026, ce test doit permettre à Pape Thiaw d’évaluer plusieurs profils, avec Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye laissés sur le banc au coup d’envoi.

L’équipe nationale du Sénégal dispute dimanche 31 mai à 19h30 GMT un match amical face aux États-Unis au Bank of America Stadium de Charlotte, en Caroline du Nord. Il s’agit de la première confrontation directe entre les deux sélections dans l’histoire du football international. Le coup d’envoi a été donné à 21h30 heure française ; la rencontre n’avait pas encore de résultat connu au moment de la publication.

Le sélectionneur Pape Thiaw a choisi de laisser Sadio Mané et Idrissa Gana Gueye sur le banc, selon les informations de Senenews, signalant une composition axée sur l’évaluation de profils moins régulièrement titularisés. Le Sénégal disputait deux semaines avant ce match un autre amical ( victoire 3-1 contre la Gambie le 31 mars ), tandis que les États-Unis venaient d’une défaite 0-2 contre le Portugal le 1er avril, deux résultats qui illustrent des dynamiques récentes divergentes.

La rencontre a été proposée par la Fédération américaine au Sénégal peu après le tirage au sort du Mondial, organisé conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Elle constitue pour les Lions un test de haut niveau à moins de deux semaines du début de la compétition, qui débutera le 11 juin.

Un groupe I exigeant pour le Sénégal

Tiré dans le groupe I, le Sénégal affrontera la France lors de son premier match du tournoi — une affiche majeure pour les deux sélections. Le groupe est complété par la Norvège et un représentant du tournoi de barrage intercontinental (Bolivie, Suriname ou Irak). Il s’agit du groupe le plus relevé du Sénégal depuis sa campagne de 2022 au Qatar, où il avait atteint les huitièmes de finale avant d’être éliminé par l’Angleterre (3-0). Les Lions sont champions d’Afrique en titre depuis leur victoire à la CAN 2022, mais restent sur une élimination controversée en finale de la CAN 2025 face au Maroc, le résultat ayant été renversé sur tapis vert après les incidents du 18 janvier.

Les États-Unis, co-organisateurs, sont automatiquement qualifiés et dispensés de phase de groupes pour certaines configurations. L’affiche du 31 mai leur permet de tester leur équipe face à une nation africaine de premier plan dans leur propre stade, à Charlotte, l’une des villes hôtes désignées du Mondial.

Diffusion

En France, la rencontre est diffusée sur L’Équipe Live Foot. Au Sénégal, la RTS est annoncée comme diffuseur selon les informations habituellement communiquées pour ce type de rencontres, sans confirmation officielle disponible. Aux États-Unis, la diffusion est assurée sur TNT, truTV et HBO Max. En Afrique francophone, Canal+ Sport Afrique est le diffuseur annoncé.