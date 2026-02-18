Sénégal : le parquet affirme que la mort d’un étudiant de l’Ucad n’est pas liée à des violences policières

Mardi 17 février 2026, lors d’une conférence de presse, le procureur de la République Ibrahim Ndoye a exposé la version officielle des faits concernant le décès survenu sur le campus de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Ucad).

Le magistrat a indiqué que l’étudiant, identifié comme Abdoulaye Ba, avait perdu la vie à la suite d’une chute depuis le quatrième étage de sa résidence universitaire, lors d’une intervention policière intervenue le 9 février 2026.

Selon M. Ndoye, l’examen des lésions constatées sur le corps de la victime permet d’expliquer les traumatismes par l’impact de la chute. Il a affirmé que ces blessures ne seraient pas compatibles avec des coups infligés par des agents des forces de l’ordre.

La prise de parole du procureur visait à préciser la position du parquet sur l’origine du décès et sur la nature des traumatismes relevés, à la suite des événements qui ont eu lieu sur le campus.

Constat du parquet

Dans son intervention, le procureur a insisté sur la corrélation entre l’importance des fractures et contusions observées et la hauteur de la chute depuis le quatrième niveau de la résidence. Il a présenté ces éléments comme déterminants pour écarter l’hypothèse d’une mort causée par des violences corporelles infligées par la police.

Les déclarations du représentant du ministère public dressent donc le cadre de l’enquête judiciaire en cours et constituent la version officielle communiquée aux médias mardi 17 février 2026.