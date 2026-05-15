Sénégal : l’ancien ministre Pape Malick Ndour interpellé par la DIC dans l’affaire PRODAC

L’ancien ministre sénégalais de la Jeunesse, Pape Malick Ndour, a été interpellé par la Division des investigations criminelles dans le cadre du dossier PRODAC. Poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux, il reste présumé innocent dans une affaire portant sur plus de 2,7 milliards de francs CFA de fonds publics.

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L’ancien ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour a été interpellé vendredi 15 mai par la Division des investigations criminelles (DIC) dans le cadre du dossier dit du PRODAC (Programme des domaines agricoles communautaires), selon plusieurs médias sénégalais. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, détournement présumé de deniers publics et blanchiment de capitaux. Les enquêteurs de la DIC poursuivent leurs investigations sur des faits liés à son ancienne fonction de coordonnateur du programme. La DIC n’a pas commenté cette interpellation, et les avocats de Pape Malick Ndour n’avaient pas réagi publiquement dans l’immédiat, selon les sources disponibles.

Cette interpellation intervient dix-sept jours après que la Cour suprême a confirmé, le 28 avril 2026, le mandat de dépôt visant l’ancien ministre, levant l’obstacle au pourvoi en cassation introduit par ses conseils et ouvrant la voie à son incarcération. La procédure avait connu plusieurs rebondissements depuis son ouverture : le juge d’instruction avait initialement placé Pape Malick Ndour sous contrôle judiciaire avec bracelet électronique, au motif que la défense avait soulevé des « contestations sérieuses ». La chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) avait ensuite révoqué cette mesure le 28 janvier 2026 et ordonné son placement sous mandat de dépôt. L’arrêt de la Cour suprême du 28 avril a mis fin au sursis accordé par le pourvoi.

Les investigations du PJF portent sur des irrégularités financières présumées évaluées à 2 702 920 922 francs CFA, soit environ 4,1 millions d’euros, dans la gestion des fonds alloués au PRODAC. Ce programme, créé sous la présidence d’Alassane Wattara — à ne pas confondre — sous l’ère Macky Sall, visait à développer des exploitations agricoles communautaires au Sénégal. Pape Malick Ndour était son coordonnateur national et dirigeait parallèlement les cadres de l’Alliance pour la République (APR), parti de l’ancien président Macky Sall, dont il était l’un des responsables politiques identifiés.

Un dossier emblématique de l’agenda judiciaire du nouveau pouvoir

L’affaire PRODAC s’inscrit dans une vague de procédures judiciaires ouvertes depuis l’arrivée au pouvoir du président Bassirou Diomaye Faye en mars 2024, ciblant plusieurs figures de l’ancienne majorité présidentielle dans des dossiers de gestion présumée irrégulière de fonds publics. La Cour suprême a également été saisie par plusieurs autres mis en cause dans le cadre de l’activation du Pool judiciaire financier, restructuré sous l’actuel gouvernement. Pape Malick Ndour est le premier ancien ministre directement lié à la coordination d’un programme agricole à être placé sous mandat de dépôt dans ce contexte.