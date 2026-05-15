Natitingou : Éloï Matchoura Ndah désigné CA provisoire de Kouandata

Le conseil communal de Natitingou a désigné Éloï Matchoura Ndah comme chef d’arrondissement provisoire de Kouandata, selon Véridique Info. Cette nomination intervient dans le cadre de la mise en place progressive des exécutifs locaux après l’installation du nouveau conseil communal, conduit par le maire Taté Ouindéyama pour la mandature 2026-2031.

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Le conseil communal de Natitingou a désigné Éloï Matchoura Ndah comme chef d’arrondissement (CA) provisoire de Kouandata, selon des informations rapportées par le média en ligne Véridique Info. Cette désignation s’inscrit dans le processus en cours de mise en place des exécutifs locaux à l’échelon des arrondissements, faisant suite à l’installation du nouveau conseil communal de Natitingou en février 2026. Ni les circonstances exactes de la désignation ni les motivations du caractère provisoire du mandat n’ont été précisées par la source au moment de la rédaction de cette dépêche.

La commune de Natitingou, chef-lieu du département de l’Atacora, avait vu son exécutif communal installé lors de la mandature 2026-2031. Taté Ouindéyama y a été reconduit comme maire, épaulé par Norbert N’Dah Tido comme premier adjoint et Idakou Jean-Marc comme deuxième adjoint. La désignation des chefs d’arrondissement était attendue depuis la fin du mois de février 2026, conformément aux dispositions du Code de l’administration territoriale du Bénin. L’arrondissement de Kouandata est l’un des arrondissements de la commune de Natitingou.

La désignation provisoire d’un chef d’arrondissement peut intervenir en cas de vacance de poste, d’empêchement du titulaire ou dans l’attente d’une désignation définitive par le conseil communal. Le conseil communal de Natitingou avait tenu sa deuxième session ordinaire du 24 au 27 avril 2026, au cours de laquelle l’ensemble des points à l’ordre du jour avaient été validés à l’unanimité. Il n’a pas été précisé si la désignation de Éloï Matchoura Ndah comme CA provisoire de Kouandata figure parmi les décisions issues de cette session.