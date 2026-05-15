Côte d’Ivoire : Fernand Ahilé conteste vivement sa radiation du PPA-CI

Radié définitivement du PPA-CI lors du premier congrès ordinaire du parti, Fernand Ahilé conteste une décision qu’il présente comme une dérive vers la « pensée unique ». Ancien responsable de la communication et proche d’Ahoua Don Mello, lui aussi exclu, il dénonce une purge interne au moment où Laurent Gbagbo resserre la discipline autour de sa ligne politique.

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Fernand Ahilé, dit Léo Côte d’Ivoire, ancien secrétaire national technique chargé de la communication du Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI), a réagi vendredi 15 mai à sa radiation définitive du parti, prononcée la veille lors de la première journée du premier congrès ordinaire de la formation, réuni au Palais de la Culture Bernard Binlin Dadié de Treichville, à Abidjan. Dans une déclaration rendue publique, M. Ahilé a fustigé ce qu’il qualifie de « fin du dialogue au profit d’une pensée unique » et de « purge » substituée à « la réflexion stratégique ». Il a annoncé que son engagement politique se poursuivra en dehors des structures du parti, affirmant que sa « présence sur la scène nationale ne dépend pas d’une carte de militant mais d’une volonté de servir le peuple ivoirien ». La direction du PPA-CI n’avait pas commenté cette déclaration en fin de journée.

M. Ahilé a été radié conjointement avec Ahoua Don Mello, ancien vice-président exécutif du parti et candidat à l’élection présidentielle d’octobre 2025, et Kanga Kouakou Antoine, député-maire de M’Batto qui a officiellement rejoint le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), le parti au pouvoir, lors d’une cérémonie publique le 25 avril 2026. Le congrès a par ailleurs suspendu de toutes activités partisanes pour dix-huit mois Stéphane Kipré, ancien premier vice-président exécutif et gendre de Laurent Gbagbo, ainsi que le professeur Georges Armand Ouégnin. Onze autres militants ont écopé de suspensions de douze mois, portant le total des cadres et militants sanctionnés à au moins vingt-cinq.

Les décisions disciplinaires ont été initiées par une décision du Conseil stratégie et politique du PPA-CI du 5 mai 2026, validée par le président Laurent Gbagbo le 13 mai. La plainte à l’origine de la procédure visant Don Mello a été déposée par le secrétaire général du parti, Sébastien Dano Djédjé. Le motif central est le non-respect du mot d’ordre de boycott des élections législatives du 27 décembre 2025, adopté par la direction pour protester contre les conditions électorales et l’inéligibilité maintenue de Laurent Gbagbo à la présidentielle d’octobre 2025. Don Mello s’était en outre positionné comme potentiel candidat à cette présidentielle, en contradiction avec la ligne officielle du parti. M. Ahilé, décrit par plusieurs sources ivoiriennes comme le directeur de la communication de Don Mello au sein du parti, est sanctionné pour avoir accompagné cette démarche jugée dissidente.

Kanga Kouakou Antoine constitue un cas distinct : son ralliement public au RHDP en avril, perçu comme une adhésion au camp Ouattara, a rendu toute procédure formelle quasiment superflue, selon plusieurs sources internes.

Un congrès destiné à resserrer la discipline interne

Ce premier congrès ordinaire est aussi celui qui a reconduit Laurent Gbagbo, 81 ans, à la présidence du parti pour un nouveau mandat, selon les résolutions adoptées en séance. Gbagbo, fondateur du Front populaire ivoirien en 1982, a créé le PPA-CI en août 2021 après son acquittement définitif par la Cour pénale internationale en appel et son retour en Côte d’Ivoire en juin 2021. La formation avait boycotté la présidentielle d’octobre 2025, remportée par le président sortant Alassane Ouattara pour un quatrième mandat, et les législatives de décembre 2025. Stéphane Kipré, suspendu pour dix-huit mois, a été élu député de Gboguhé-Zaibo dans la sous-préfecture de Daloa lors de ces législatives en tant que candidat indépendant, en violation de la consigne de boycott.

Le congrès devait se poursuivre vendredi 15 mai avec une cérémonie solennelle de clôture en présence de Laurent Gbagbo.