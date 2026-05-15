Mondial 2026: la FIFA écarte un arbitre après son arrestation pour agression s&xuelle sur un adolescent

L’arbitre néerlandais Rob Dieperink ne figurera finalement pas parmi les officiels retenus pour la Coupe du monde 2026, malgré la clôture sans poursuites d’une enquête ouverte au Royaume-Uni à son encontre, une décision qui suscite des réactions dans le milieu arbitral.

Préparation de l'audio... 0:00 / 0:00 🔊 1x

Rob Dieperink ne participera finalement pas à la Coupe du monde 2026. L’arbitre vidéo néerlandais a été retiré de la liste des officiels retenus par la FIFA après son arrestation au Royaume-Uni le mois dernier dans le cadre d’une enquête pour agression sexuelle présumée. Les faits remontent au 9 avril dernier, à l’issue d’une rencontre de Ligue Europa Conférence entre Crystal Palace FC et ACF Fiorentina, durant laquelle Dieperink officiait comme arbitre VAR.

Selon plusieurs médias britanniques, l’officiel néerlandais avait été placé en garde à vue dans son hôtel après des accusations impliquant un adolescent. Après enquête, aucune charge n’a toutefois été retenue contre lui et l’affaire a été classée faute de preuves suffisantes. Dans un entretien accordé au quotidien néerlandais De Telegraaf, Rob Dieperink a affirmé avoir collaboré pleinement avec les autorités depuis le début de l’affaire. « Je suis profondément touché d’avoir été accusé à tort », a déclaré l’arbitre de 38 ans.

Il a également assuré avoir fait preuve d’une totale transparence auprès de la FIFA, de l’UEFA et de la KNVB. Malgré le classement sans suite de l’enquête, la FIFA a choisi de ne pas le retenir pour le Mondial 2026, une décision que Dieperink dit regretter. La fédération néerlandaise a de son côté rappelé son attachement à l’intégrité et à l’éthique dans le football, tout en soulignant qu’aucun élément ne justifiait aujourd’hui une suspension de l’arbitre au niveau national. La KNVB a confirmé que Rob Dieperink continuerait à officier sur les rencontres du championnat néerlandais.







