Inde : plus de cent morts dans de violents orages

De violents orages de pré-mousson ont fait au moins 111 morts et 72 blessés dans l’État indien de l’Uttar Pradesh, selon les autorités locales. Tempêtes de poussière, rafales, éclairs, pluie et grêle ont provoqué d’importants dégâts matériels dans plusieurs districts, notamment à Prayagraj, le plus durement touché.

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Le bilan des violents orages qui ont frappé l’État de l’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, a atteint au moins 111 morts et 72 blessés vendredi 15 mai, selon le bureau du commissaire en charge des secours de cet État, cité par le quotidien The Hindu. Les intempéries ont frappé mercredi 13 mai, sous forme de tempêtes de poussière, de fortes rafales de vent, d’éclairs, de pluie et de grêle. Le bilan avait été initialement établi à 89 morts et 53 blessés par les autorités jeudi ; il a été révisé à la hausse au fil des rapports remontant des districts touchés. The Times of India faisait état vendredi d’un chiffre de 117 morts, que l’Agence France-Presse n’a pas pu confirmer de manière indépendante dans l’immédiat.

Les images diffusées par les télévisions locales montraient des toitures en tôle arrachées, des arbres déracinés bloquant les routes et des panneaux publicitaires projetés sur des véhicules. Une vidéo largement relayée par les médias indiens montrait un homme soulevé dans les airs dans le district de Bareilly, accroché à une toiture emportée par une rafale. L’agence PTI a retrouvé et identifié le survivant à l’hôpital. Nanhe Ansari, ouvrier, tentait de réparer le toit au moment de la tempête. « J’ai été soulevé à près de 15 mètres, puis projeté à environ 24 mètres. Je suis tombé dans un champ de maïs inondé. Je pensais ne pas survivre », a-t-il déclaré à PTI.

La ville de pèlerinage de Prayagraj a enregistré le nombre de décès le plus élevé, avec au moins 21 morts, suivie de Sant Ravidas Nagar (14 morts), Fatehpur (11 morts) et Mirzapur (10 morts). La tempête a également causé d’importants dégâts matériels à Prayagraj, notamment dans la zone du Triveni Sangam, lieu de confluence des fleuves Gange et Yamuna, où des huttes de prêtres de pèlerinage ont été soufflées. La zone de Budaun a également été touchée, avec cinq morts dont deux fillettes. Au total, selon le bilan initial des autorités, plus de 200 habitations ont été endommagées et 114 têtes de bétail ont péri. Les autorités de l’État ont reçu instruction de verser des aides financières aux familles des victimes.

Des phénomènes récurrents dont la fréquence augmente

L’Uttar Pradesh, qui compte plus de 240 millions d’habitants et constitue l’État le plus peuplé d’Inde, est régulièrement frappé par des tempêtes violentes durant la période de pré-mousson, entre avril et juin, la foudre y étant l’une des principales causes de mortalité météorologique. Le bureau météorologique indien a averti ces dernières années d’une intensification des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des orages et des épisodes de foudre, que les experts relient à la hausse des températures et aux transformations des régimes climatiques. Les violentes intempéries du 13 mai s’inscrivaient dans une vague d’activité orageuse de pré-mousson liée à des conditions atmosphériques instables, selon les services météorologiques indiens.