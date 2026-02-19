Sénégal : la version du procureur sur l’étudiant tué à l’UCAD, contestée par sa famille et les étudiants

Le procureur de la République à Dakar a écarté, mardi 17 février, toute piste liée à des violences policières dans le décès d’Abdoulaye Ba. Selon ses déclarations, le jeune homme aurait perdu la vie après être tombé d’une fenêtre de sa résidence universitaire en tentant d’échapper à un incendie déclenché dans une chambre voisine.

Cette version officielle situe l’origine du drame dans un sinistre parti d’une pièce contiguë, et présente la chute comme un acte désespéré pour fuir les flammes. Le magistrat a ainsi rendu peu probable l’idée d’une intervention policière responsable du décès.

Pourtant, la famille d’Abdoulaye refuse de se contenter de cette explication. Les proches du défunt, selon les témoignages recueillis, peinent à adhérer au scénario avancé par le parquet et demandent des éclaircissements sur les circonstances exactes de la mort.

Des représentants des étudiants ont partagé ce scepticisme et manifesté leur étonnement face à la rapidité des conclusions officielles. Leur position traduit une défiance qui alimente les interrogations autour des faits rapportés.

Éléments contestés et attentes de la communauté

Les doutes exprimés par la famille et les organisations étudiantes portent notamment sur la chronologie des événements et sur la manière dont l’incendie se serait déclaré et propagé. Ces questions restent, pour l’heure, sans réponses publiques détaillées.

Face à ces zones d’ombre, plusieurs acteurs de la communauté universitaire demandent des informations supplémentaires et insistent sur la nécessité d’une transparence totale. Le débat souligne la sensibilité du dossier et la volonté de proches et d’observateurs d’obtenir une reconstitution précise des faits.

Alors que les éléments rendus publics jusqu’à présent divergent selon les interlocuteurs, la situation crée une tension persistante entre la version officielle du parquet et les réserves exprimées par la famille et les représentants étudiants. Les investigations et réponses attendues seront déterminantes pour lever les incertitudes qui subsistent.