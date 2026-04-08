Sénégal : la DC d’Addoha jugée pour un présumé détournement de plus de 200 millions FCFA

Fatima Mariame Fall, directrice commerciale d’Addoha Sénégal, est renvoyée devant la chambre de jugement financière ce jeudi dans le cadre d’une procédure pour flagrant délit portant sur un détournement présumé de plus de 200 millions de FCFA.

Selon des informations relayées par Seneweb, la mise en cause a été interpellée à la suite d’une plainte déposée par son employeur, Addoha Sénégal. Les chefs retenus contre elle incluent escroquerie, faux et usage de faux en écriture privée.

Après son arrestation, Mme Fall a été présentée au Pool judiciaire financier (PJF) puis au procureur de la République financier. L’audition a abouti à son placement sous mandat de dépôt.

Les enquêteurs indiquent par ailleurs que plusieurs clients se sont constitués parties civiles, dénonçant notamment des réservations immobilières supposément fictives. Mme Fall a été extraite du camp pénal pour être de nouveau entendue par le PJF dans le cadre de la même affaire.