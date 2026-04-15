Sénégal : la coalition Diomaye Président dénonce des attaques contre la Fondation des Premières Dames

La Coalition Diomaye Président a publié à Dakar un communiqué pour dénoncer ce qu’elle qualifie « d’attaques indécentes et infondées » visant la Fondation Sénégal et Solidarité des Premières Dames, présentée par ses auteurs comme une structure non partisane dédiée aux actions sociales et sanitaires, notamment la prévention et le dépistage des cancers féminins.

Le texte insiste sur le caractère apolitique de la fondation et sur son rôle opérationnel dans la lutte contre le cancer, en particulier par des campagnes de sensibilisation et des programmes de dépistage ciblant le cancer du sein et du col de l’utérus.

La coalition met en avant le projet de création d’un centre de dépistage qu’elle décrit comme une initiative de santé publique visant à détecter précocement les pathologies et à améliorer les chances de prise en charge.

Le communiqué évoque aussi un engagement personnel du président Bassirou Diomaye Faye, lié à une expérience familiale : une sœur du chef de l’État aurait été soutenue par la Ligue Sénégalaise contre le Cancer, fait présenté comme un élément ayant nourri l’implication présidentielle. Il est par ailleurs indiqué que la Ligue faisait face à une menace d’expulsion de ses locaux, menace dont la coalition dit constater la levée après une mobilisation en cours.

Mesures annoncées et position de la coalition

Le document rappelle les orientations du Conseil des ministres du 4 février 2026, à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre le cancer, et signale la mise en place prochaine d’un programme décennal destiné à structurer les actions de prévention et de dépistage sur le long terme.

La Coalition Diomaye Président condamne toute tentative d’instrumentalisation politique de la souffrance des malades et, selon le communiqué, appelle à la responsabilité et à la retenue des acteurs concernés.