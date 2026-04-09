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Sénégal

Sénégal : à Mbacké, un homme se donne la mort par pendaison, la famille dévoile les causes

Un homme de 37 ans, identifié comme D. Diallo, a été retrouvé pendu à l’aide d’un fil électrique dans sa chambre du quartier Diamaguène, à Mbacké, mercredi soir vers 23 heures, entraînant l’ouverture d’une enquête locale.

Léon KABORÉ
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Drame à Mbacké : Un homme se donne la mort par pendaison, les causes dévoilées par sa famille
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Selon des proches, la victime venait de rentrer de Mbour où il exerçait et, ces dernières semaines, son comportement aurait changé. Des membres de la famille évoquent une dégradation de son état psychologique et certains parlent même d’une possible influence mystique, sans éléments vérifiables à ce stade.

Les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour procéder aux premières constatations. Les pompiers sont intervenus pour la prise en charge du corps et les investigations techniques ont été lancées.

Les autorités judiciaires ont ouvert une enquête afin d’établir les circonstances précises de ce décès. Les premiers éléments recueillis par les enquêteurs orientent vers la piste du suicide

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