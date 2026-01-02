Accueil En Brève Séisme violent de magnitude 6,5 secoue Mexico

Un violent séisme de magnitude 6,5 a frappé la ville de Mexico vendredi 2 janvier, a annoncé le Service sismologique national. La secousse, ressentie dans plusieurs quartiers de la capitale, a contraint la présidente Claudia Sheinbaum à suspendre sa conférence de presse quotidienne.