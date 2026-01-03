La suite après la publicité
Séisme au Mexique: au moins deux morts, maisons détruites près de l’épicentre

Au moins deux personnes sont mortes vendredi au Mexique dans un séisme de magnitude 6,5 qui a frappé le sud‑ouest du pays au petit matin, détruisant de nombreuses maisons près de l’épicentre sur la côte Pacifique. Le sol a tremblé à 07h58 (13h58 TU), provoquant l’évacuation des habitants de la capitale, pour nombre d’entre eux encore en pyjama. La secousse a contraint Claudia Sheinbaum à suspendre subitement sa conférence de presse quotidienne lorsque l’alerte a retenti. L’épicentre, situé près de San Marcos dans l’État de Guerrero, à environ 400 km de la capitale, se trouvait à 35 kilomètres de profondeur, a précisé l’Institut américain de géophysique (USGS).

