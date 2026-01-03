Séisme au Mexique: au moins deux morts, maisons détruites près de l’épicentre
Au moins deux personnes sont mortes vendredi au Mexique dans un séisme de magnitude 6,5 qui a frappé le sud‑ouest du pays au petit matin, détruisant de nombreuses maisons près de l’épicentre sur la côte Pacifique. Le sol a tremblé à 07h58 (13h58 TU), provoquant l’évacuation des habitants de la capitale, pour nombre d’entre eux encore en pyjama. La secousse a contraint Claudia Sheinbaum à suspendre subitement sa conférence de presse quotidienne lorsque l’alerte a retenti. L’épicentre, situé près de San Marcos dans l’État de Guerrero, à environ 400 km de la capitale, se trouvait à 35 kilomètres de profondeur, a précisé l’Institut américain de géophysique (USGS).
1 min de lecture
Vous utilisez actuellement la version classiqueVous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction.Rejoindre Maintenant
Commentaires