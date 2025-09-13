Sébastien Lecornu veut un réseau «France Santé» pour des soins de proximité

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé, samedi 13 septembre à Mâcon, la création d’ici 2027 d’un réseau de maisons «France Santé» destiné à garantir à chaque Français une offre de soins de proximité accessible en environ 30 minutes. Lors de la visite d’un centre de santé — son premier déplacement en tant que chef du gouvernement — il a précisé que ces structures seraient organisées par bassins de vie pour assurer une couverture territoriale minimale. Le projet prévoit la mise en place de 5 000 maisons «France Santé» calquées sur le modèle des maisons «France Services», qui proposent un guichet unique pour les démarches administratives, a rapporté l’AFP.