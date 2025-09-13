PAR PAYS
Live logo
Rechercher
En Brève

Sébastien Lecornu veut un réseau «France Santé» pour des soins de proximité

Par BENIN WEB TV
TOUTES LES DÉPÊCHES

Avant de sanctionner Moscou, Trump exige l’arrêt des achats de pétrole russe

Birmanie: un groupe armé accuse une frappe aérienne d’avoir tué de nombreux lycéens

Turquie : nouvelle rafle contre l’opposition à Istanbul

L’armée israélienne affirme que plus d’un quart des habitants de Gaza-ville ont fui

Pakistan: douze soldats tués par les talibans pakistanais dans le nord-ouest

Venezuela: Maduro appelle réservistes et jeunes aux casernes «pour apprendre à tirer»

Drones en Pologne : l’OTAN déploie «Sentinelle orientale» sur son flanc est

Frappe israélienne au Qatar : le Hamas affirme que son négociateur en chef Khalil al‑Hayya est vivant

ONU : Israël rejette une résolution « honteuse », le vice‑président palestinien y voit « une étape importante vers la fin de l’occupation »

La CIJ rejette la requête de la Guinée équatoriale dans un litige foncier avec la France

VOIR TOUS LES FLASHS

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé, samedi 13 septembre à Mâcon, la création d’ici 2027 d’un réseau de maisons «France Santé» destiné à garantir à chaque Français une offre de soins de proximité accessible en environ 30 minutes. Lors de la visite d’un centre de santé — son premier déplacement en tant que chef du gouvernement — il a précisé que ces structures seraient organisées par bassins de vie pour assurer une couverture territoriale minimale. Le projet prévoit la mise en place de 5 000 maisons «France Santé» calquées sur le modèle des maisons «France Services», qui proposent un guichet unique pour les démarches administratives, a rapporté l’AFP.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Captcha verification failed!
Le score de l'utilisateur captcha a échoué. Contactez nous s'il vous plait!