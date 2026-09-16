Scorpion Kings Live : 70 000 fans attendus au FNB Stadium

Bontle Modiselle et Robot Boii animeront le grand rendez-vous amapiano porté par DJ Maphorisa et Kabza De Small, le 19 septembre à Johannesburg.

Plus de 70 000 spectateurs sont attendus le 19 septembre 2026 au FNB Stadium de Johannesburg pour Scorpion Kings Live, le spectacle porté par DJ Maphorisa et Kabza De Small. Bontle Modiselle et Robot Boii ont été choisis pour conduire la soirée.

Les deux personnalités sud-africaines assureront l’animation du rendez-vous, tandis que le vétéran de la radio Baba Mthethwa interviendra comme commentateur principal. Cette répartition des rôles a été annoncée le 15 septembre, à quatre jours du concert.

Au centre de l’affiche, DJ Maphorisa et Kabza De Small retrouveront leur identité commune de Scorpion Kings. Le duo a contribué à porter l’amapiano des scènes sud-africaines vers un public international, en associant productions électroniques, voix et rythmes issus des townships.

Le site officiel confirme la date, le lieu et la présence des deux têtes d’affiche. Les places assises générales sont déjà annoncées complètes, tandis que la zone debout proche de la scène approche à son tour de la saturation.

Bontle Modiselle, danseuse, actrice et présentatrice, partagera le micro avec Robot Boii, artiste connu pour mêler musique, danse et humour. Le programme du stade prévoit un préshow de 14 heures à 18 heures, puis le spectacle principal jusqu’à 23 h 30.