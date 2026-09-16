Amazones U20 : Ouzérou ouvre la porte à un départ après le Mondial
Le sélectionneur béninois dit devoir échanger avec son administration avant de savoir s’il poursuivra avec les U20 après la première Coupe du monde de l’équipe.
L’avenir d’Abdoulaye Ouzérou à la tête des Amazones U20 reste incertain après la première participation du Bénin à une Coupe du monde féminine de la catégorie. De retour de Pologne, le sélectionneur a expliqué qu’il devait d’abord échanger avec son administration avant de confirmer s’il poursuivra avec l’équipe.
Dans un entretien diffusé sur Bénin TV et repris mercredi par Matin Libre, le technicien a reconnu qu’il était « difficile » de dire s’il continuerait l’aventure. Il affirme avoir une idée de la suite qu’il souhaite donner à son parcours, tout en estimant que « la porte est ouverte » à un changement après discussion avec son administration.
Ouzérou veut surtout prolonger la progression de cette génération vers la sélection A. Il fixe comme objectifs une qualification du Bénin à la Coupe d’Afrique des nations féminine, puis, à plus long terme, une première présence à la Coupe du monde senior.
Les Amazones U20 ont quitté le Mondial au premier tour. Pour leur dernier match du groupe A, elles se sont inclinées 4-1 face à la Pologne le 11 septembre à Bielsko-Biała, avec un but de Romaine Gandonou à la 87e minute, selon la FIFA.
La délégation béninoise est rentrée au pays dimanche 13 septembre, deux jours après cette dernière rencontre de la phase de groupes.
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