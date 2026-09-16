Voyage en Égypte, les looks TikTok privilégient confort et élégance modeste

Sur TikTok, les contenus #Egypt mettent en avant ensembles coordonnés, robes amples et chaussures plates. Un vestiaire qui rejoint les recommandations officielles pour les visites de sites religieux et archéologiques.

Les vidéos de voyage consacrées à l’Égypte remettent en avant une garde-robe très lisible en ce mois de septembre 2026. Le tracker TikTok de Vogue Business relève autour de #Egypt des ensembles coordonnés, des chaussures plates confortables et des robes modestes mais décontractées, portées devant les pyramides ou dans les rues du Caire.

Le phénomène mêle esthétique et usage. Les silhouettes les plus reprises jouent sur des volumes amples, des couleurs faciles à associer et des pièces qui passent d’une journée de visite à un dîner sans multiplier les tenues. Le résultat est moins spectaculaire qu’un look de défilé, mais beaucoup plus proche d’une vraie valise de voyage.

Cette tendance rejoint plusieurs recommandations pratiques du portail officiel Experience Egypt. Pour les journées chaudes, il conseille des vêtements légers en coton, un chapeau et des chaussures confortables, les sites archéologiques impliquant souvent de longues marches.

Le foulard devient surtout utile lorsque l’itinéraire comprend une mosquée, une église ou un autre lieu de culte. Experience Egypt demande alors de couvrir les épaules et les jambes, et recommande aux visiteuses d’emporter un foulard pour les visites de mosquées. Hors de ces lieux, le site officiel ne présente pas de code vestimentaire général imposé aux touristes.

Dans une valise compacte, l’idée se traduit assez facilement par deux bas amples, deux chemises ou blouses légères, une robe midi ou longue et une paire de chaussures plates déjà portées avant le départ. Un même foulard peut compléter une tenue, protéger du soleil et servir lors d’une visite religieuse.

Les contenus repérés par Vogue Business montrent aussi que cette esthétique voyage dépasse la seule destination. Les créateurs utilisent #Egypt pour proposer des « fit checks » et des idées de tenues, tandis que les marques grand public apparaissent régulièrement dans les sélections. La tendance transforme ainsi le vêtement de vacances en contenu de style à part entière.

Pour les visites de monuments et de sites archéologiques, Experience Egypt recommande enfin des chaussures confortables et des vêtements adaptés au soleil, avec des couches légères lorsque la journée se prolonge en soirée.