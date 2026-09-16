Mourinho: « aucun joueur n’est intouchable dans l’effectif du Real Madrid »

José Mourinho a rappelé après la victoire du Real Madrid contre Elche qu’aucun joueur ne bénéficiait d’un statut privilégié. Même Arda Güler, buteur sur coup franc, a été remplacé en seconde période après avoir perdu en intensité.

José Mourinho ne fait pas de différence lorsqu’il s’agit de gérer son effectif. Après le succès difficile du Real Madrid face à Elche mardi soir, l’entraîneur portugais a été interrogé sur le cas d’Arda Güler, auteur de l’ouverture du score sur un superbe coup franc avant de quitter la pelouse à la 68e minute. Le technicien madrilène a expliqué que le remplacement du milieu de terrain répondait avant tout à des considérations tactiques et physiques. Évoluant dans un rôle de numéro 10, Güler était notamment chargé de couvrir une large zone du terrain. « Il n’est pas intouchable. En réalité, personne ne jouit d’un tel statut », a lancé Mourinho en conférence de presse.

L’entraîneur du Real Madrid a également détaillé sa logique lorsqu’il décide de procéder à des changements. « Lorsque j’effectue des changements, c’est généralement parce que l’équipe perd le contrôle du match », a-t-il expliqué. Concernant spécifiquement Güler, Mourinho a estimé que son activité avait progressivement diminué au fil de la rencontre. « Arda jouait au poste de numéro dix, ce qui exige de couvrir une grande partie du terrain. Par conséquent, il a progressivement perdu en intensité », a-t-il ajouté. Malgré la sortie de Güler, le Real Madrid a finalement décroché les trois points grâce à un but inscrit dans les dernières minutes par Carlos Espi. Un succès qui illustre également les exigences de Mourinho envers chacun de ses joueurs.