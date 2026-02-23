Tems dépasse Tyla sur Spotify

Avec 38,3 millions d’auditeurs mensuels, la chanteuse nigériane Tems prend la tête des artistes africains les plus écoutés sur Spotify et se rapproche du record absolu détenu par la sud-africaine Tyla.

La chanteuse nigériane Tems a dépassé la Sud-Africaine Tyla au classement des artistes africains les plus écoutés mensuellement sur Spotify. L’interprète de Love Me Jeje a récemment atteint 38,3 millions d’auditeurs mensuels sur la plateforme, devançant légèrement Tyla, créditée de 38,2 millions.

Cette progression s’explique par une série de nouvelles sorties et de collaborations remarquées, notamment What You Need (version Colour), Bounce Road Blues aux côtés de J. Cole et Future, ainsi que son titre en duo avec Dave, Raindance, qui continue de séduire le public.

Tems pourrait désormais s’attaquer au record absolu d’audience mensuelle pour un artiste africain, fixé à 40 millions d’auditeurs — une performance jusque-là détenue par Tyla. Par ailleurs, la Nigériane demeure l’artiste africaine la plus écoutée de l’histoire de la plateforme, avec 4,7 milliards de streams cumulés, confirmant un peu plus son statut de figure majeure de la scène musicale du continent.





