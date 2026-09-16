Dydy Yeman : « Enjaillement » bondit de 73 places sur Deezer Côte d’Ivoire

Sorti le 11 septembre, « Enjaillement » de Dydy Yeman grimpe de 73 places jusqu’au 10e rang d’un relevé Deezer Côte d’Ivoire, tout en occupant la 3e place du dernier classement YouTube disponible.

« Enjaillement », le nouveau single de Dydy Yeman, s’installe dans le Top 10 de Deezer en Côte d’Ivoire ce mercredi 16 septembre 2026. Soundcharts le classe 10e pour la semaine du 15 septembre, tandis que le relevé quotidien d’Afrobeats Wire signale un bond de 73 places, de la 83e à la 10e position.

Cette percée intervient quelques jours seulement après la sortie du morceau. Apple Music date le single du 11 septembre et le présente comme un titre afrobeats d’environ deux minutes. La progression sur Deezer donne ainsi à Dydy Yeman un deuxième signal fort après la performance déjà enregistrée sur YouTube en Côte d’Ivoire.

Dans le dernier classement quotidien YouTube disponible, daté du 13 septembre, « Enjaillement » occupe la 3e place avec 168 890 lectures comptabilisées sur les deux jours couverts par le relevé. Il se classe derrière « Matata » de Tazeboy et un autre titre de Dydy Yeman, « Casse tes reins ».

Le chanteur ivoirien place donc simultanément deux morceaux dans le trio de tête de YouTube Côte d’Ivoire. « Casse tes reins » conserve la première place avec 278 946 lectures sur la même période, tandis que « Enjaillement » progresse encore de 4 760 lectures par rapport au relevé précédent.

Un troisième morceau de Dydy Yeman apparaît également dans ce Top 20 : « Tu as raison » occupe la 12e position avec 71 201 lectures comptabilisées sur la même fenêtre. L’artiste cumule ainsi trois titres parmi les douze premiers du dernier tableau YouTube Côte d’Ivoire disponible.

Cette présence prolonge la dynamique observée autour de Dydy Yeman depuis le début de septembre. « Casse tes reins », sorti fin juin, avait déjà pris la tête de YouTube Côte d’Ivoire avant que « Enjaillement » ne s’installe à son tour parmi les morceaux les plus suivis du moment.

Le nouveau titre avait été annoncé dès le 26 août sur la chaîne YouTube officielle de Dydy Yeman à travers une vidéo intitulée « Enjaillement (trend) ». Sa sortie commerciale du 11 septembre est désormais accompagnée d’une entrée dans le Top 10 Deezer Côte d’Ivoire et d’une 3e place sur le dernier classement YouTube disponible.