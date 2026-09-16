Au Soudan, près de 100 millions de dollars pour la santé et l’agriculture

La Banque africaine de développement a affecté près de 100 millions de dollars à des projets de santé, d’eau, d’éducation, d’agriculture et de services au Soudan. Khartoum cherche en parallèle à relancer des financements multilatéraux ralentis par la guerre.

La Banque africaine de développement a réservé environ 100 millions de dollars à des projets au Soudan dans la santé, l’eau, l’éducation, l’agriculture et d’autres services, selon le ministère soudanais des Finances, après une réunion tenue mardi 15 septembre à Khartoum.

Le portefeuille présenté lors de la rencontre comprend notamment 19 millions d’unités de compte pour la santé, 19 millions pour l’eau, 6 millions pour l’éducation et 29 millions pour d’autres services, en plus de financements agricoles. L’unité de compte de la Banque est liée au droit de tirage spécial du Fonds monétaire international.

Le communiqué ne précise pas quelle part de cette enveloppe correspond à de nouveaux engagements. La Banque avait déjà approuvé en avril une subvention de 87 millions de dollars pour le projet BOOST, consacré à la sécurité alimentaire et aux moyens de subsistance ruraux, puis lancé ce programme avec le Programme alimentaire mondial en juin.

Ce projet agricole doit accompagner plus de 230 000 ménages et soutenir la production de près d’un million de tonnes de céréales et de légumineuses. La Banque indiquait en mai que son portefeuille actif au Soudan comptait 17 projets d’une valeur totale de 833 millions de dollars dans l’agriculture, la santé, l’eau, l’assainissement et les infrastructures sociales.

La réunion de Khartoum a aussi porté sur la reprise des flux de financement international et sur le suivi des subventions et projets de reconstruction, alors que la guerre déclenchée en avril 2023 a fortement dégradé l’économie et les services publics du pays.

Le gouvernement soudanais a par ailleurs présenté un portefeuille de projets d’électricité et d’énergie de plus de 500 millions de dollars. Le responsable pays de la Banque, David Muthusi Mutuku, a indiqué que ces projets devaient encore être évalués sur la base de leur niveau de préparation et de leurs études de faisabilité.

Les deux parties ont également convenu de travailler au rétablissement d’une subvention de 18 millions de dollars restée bloquée et initialement destinée au Fonds international de développement agricole, avec la création d’un comité technique conjoint et la demande d’une mission d’évaluation spécialisée.