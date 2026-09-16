Nigeria, une grève illimitée bloque les cours dans trois universités de Lagos

Les enseignants de LASU, LASUED et LASUSTECH ont engagé une grève totale et illimitée après l’expiration d’un ultimatum de 14 jours. Le conflit porte sur l’application à Lagos de l’accord conclu en décembre 2025 entre le gouvernement fédéral et l’ASUU.

Les cours sont perturbés dans les trois universités publiques de l’État de Lagos depuis mardi 15 septembre, après le déclenchement par l’Academic Staff Union of Universities (ASUU) d’une grève totale et illimitée. Le syndicat réclame l’application locale de l’accord fédéral signé en décembre 2025.

Le mouvement concerne Lagos State University (LASU), Lagos State University of Education (LASUED) et Lagos State University of Science and Technology (LASUSTECH). Les trois branches ont décidé de cesser le travail après l’expiration d’un ultimatum de 14 jours adressé au gouvernement de l’État le 31 août.

L’ASUU affirme avoir envoyé un dernier avertissement le 10 septembre avant l’échéance du 13 septembre. Dans leur déclaration commune, les responsables syndicaux disent n’avoir obtenu ni résolution satisfaisante ni plan concret permettant d’appliquer les engagements réclamés.

La principale revendication porte sur la transposition intégrale, dans les trois universités de Lagos, de l’accord conclu en décembre 2025 entre le gouvernement fédéral nigérian et l’ASUU. Le syndicat cite notamment l’allocation consolidée pour les outils académiques ainsi que des garanties sociales pour les enseignants en activité et à la retraite.

L’action a reçu le soutien de la direction nationale de l’ASUU, selon la déclaration syndicale. Les branches de LASU, LASUED et LASUSTECH précisent que leur décision ne vise pas les directions des établissements et appellent les étudiants et leurs familles au calme pendant l’interruption des activités académiques.

Le syndicat conditionne la fin de la grève à un engagement jugé satisfaisant du gouvernement de Lagos, puis à la signature, à la transposition et à l’application des dispositions concernées de l’accord de 2025.