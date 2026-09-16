Botswana : Kemcore prépare une usine de 140 millions $ pour le cuivre et le cobalt

Kemcore a obtenu l’autorisation environnementale pour son complexe de réactifs miniers au Botswana. Ce feu vert doit permettre au groupe d’avancer vers le financement d’un projet désormais chiffré à environ 140 millions de dollars, destiné au Copperbelt régional.

Kemcore a obtenu au Botswana l’autorisation environnementale de son futur complexe de réactifs miniers à Palapye, une étape qui ouvre la voie au bouclage du financement avant le lancement prévu de la construction en 2027.

Le groupe évalue désormais le coût total du projet à environ 140 millions de dollars. Calisto Radithipa, fondateur et directeur commercial de Kemcore, a indiqué mercredi 16 septembre à Reuters que les discussions avec les bailleurs étaient avancées, avec un objectif de clôture financière d’ici décembre 2026.

L’usine doit produire jusqu’à 150 000 tonnes par an de réactifs utilisés dans le traitement du cuivre, du cobalt et d’autres minerais stratégiques. La gamme prévue comprend notamment le métabisulfite de sodium, l’hydrosulfure de sodium et des xanthates employés dans les opérations de flottation.

Le complexe sera installé au Leupane Energy Hub, près de Palapye, avec pour principaux débouchés les producteurs de cuivre et de cobalt de Zambie et de République démocratique du Congo. Kemcore présente le projet comme le premier complexe intégré de produits chimiques pour minerais de batterie en Afrique australe.

L’implantation a aussi été choisie pour sa proximité avec plusieurs intrants. Le sel et le carbonate de sodium doivent notamment provenir de la mine Botash, située à environ 300 kilomètres, tandis que Kemcore discute avec Botala Energy pour sécuriser un approvisionnement en gaz depuis ses développements de méthane de houille au Botswana.

La fiche du projet publiée par Kemcore confirme l’implantation à Palapye et son orientation vers les chaînes régionales du cuivre et du cobalt. Le groupe mise sur une production locale pour réduire la dépendance des mines africaines aux réactifs importés d’Asie et du Moyen-Orient, dont les coûts et délais peuvent être affectés par les perturbations logistiques internationales.

Kemcore vise désormais une clôture financière avant la fin de décembre 2026, un démarrage de la construction en 2027 et une première production au cours du premier semestre 2028.