Éliminatoires CAN 2027 : Kossounou forfait, la Côte d’Ivoire recompose sa défense avant le Ghana

Blessé à la cuisse gauche, Odilon Kossounou est forfait avec la Côte d’Ivoire. Atalanta a précisé lundi la nature de sa lésion, à trois jours du match contre le Ghana.

La Côte d’Ivoire devra lancer ses éliminatoires de la CAN 2027 sans Odilon Kossounou. Atalanta a confirmé lundi une lésion de moyen à haut grade du biceps fémoral de la cuisse gauche du défenseur, déjà déclaré forfait avec les Éléphants avant le choc contre le Ghana.

Le club de Bergame précise que Kossounou a passé des examens médicaux et entamé son programme de rééducation. Atalanta n’a communiqué aucune date de retour.

La sélection ivoirienne avait déjà perdu Guéla Doué, touché au mollet. La Fédération ivoirienne de football a annoncé dimanche les forfaits des deux défenseurs et l’arrivée de Junior Diaz, de Troyes, et Luck Zogbé, de Brest, dans le groupe d’Hervé Renard.

Ces changements interviennent à trois jours de Côte d’Ivoire-Ghana, prévu le 24 septembre à Bouaké pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2027. Les Éléphants enchaîneront face à la Somalie le 29 septembre.

Kossounou avait manqué la défaite 2-0 de l’Atalanta contre la Juventus dimanche après s’être blessé à l’entraînement. Il avait disputé les quatre premières journées de Serie A cette saison.

La Côte d’Ivoire terminera cette fenêtre internationale par un match amical contre le Cameroun le 3 octobre.