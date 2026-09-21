Gabon : Oligui Nguema menace de remanier les ministres qui couvrent la corruption

Brice Clotaire Oligui Nguema avertit que les ministres qui couvrent la corruption, y participent ou n’obtiennent pas les résultats attendus peuvent être remaniés sans délai.

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a menacé de remanier sans délai tout ministre qui couvrirait des pratiques de corruption, y serait associé ou ne produirait pas les résultats attendus. L’avertissement a été lancé lors du Conseil des ministres tenu le 18 septembre à Port-Gentil.

Selon l’Agence gabonaise de presse, Oligui Nguema a directement visé l’inertie administrative, la concussion, les demandes de contreparties illicites et les retards injustifiés dans le traitement des dossiers. Le président a prévenu que les ministres concernés « s’exposent sans délai à un remaniement ».

Le communiqué officiel du Conseil des ministres confirme le durcissement du discours présidentiel. Le chef de l’État y affirme qu’aucune complaisance ne sera tolérée face aux faits de corruption, aux surfacturations, aux retards injustifiés dans l’exécution des projets et aux investissements jugés dépourvus d’utilité réelle.

Cette mise en garde intervient dans le prolongement des décisions du Conseil supérieur de la magistrature. Oligui Nguema s’est félicité de la fermeté affichée en faveur de la probité et de la transparence, tandis que l’AGP rapporte que trois révocations de magistrats ont été envisagées. Le président a indiqué que cette dynamique devait désormais toucher l’ensemble des secteurs de l’administration publique.

À Port-Gentil, le pouvoir lie directement cette exigence de gouvernance à la relance économique. Le chef de l’État a relevé le chômage des jeunes, le recul de certaines activités et les effets de la corruption sur la confiance des investisseurs. Les projets annoncés dans l’Ogooué-Maritime représentent un effort prévisionnel de 30 milliards de FCFA et pourraient générer environ 7 000 emplois directs et indirects.

Oligui Nguema a demandé aux membres du gouvernement de travailler avec leurs services déconcentrés pour évaluer la mise en œuvre des politiques publiques dans la province. Il a également annoncé prolonger d’une semaine son séjour dans l’Ogooué-Maritime.