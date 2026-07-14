«Savoir quand arrêter», Davido se confie sur sa plus grande peur

Davido a livré une rare confidence sur l’après-carrière, expliquant que sa plus grande crainte est de ne pas savoir quand mettre un terme à son parcours musical. La star nigériane a également pris l’exemple de Cristiano Ronaldo pour illustrer la difficulté de rester au sommet malgré une carrière exceptionnelle.

La star nigériane de l’Afrobeats, David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, a levé le voile sur ce qui constitue, selon lui, sa plus grande crainte. Lors d’une diffusion en direct sur les réseaux sociaux, l’artiste a expliqué redouter de ne pas savoir à quel moment mettre un terme à sa carrière musicale. Il a également évoqué la difficulté, pour de nombreuses célébrités, de gérer le déclin après avoir connu les sommets de la notoriété.

Davido estime même qu’il créerait, s’il en avait la possibilité, un centre de thérapie destiné aux anciennes stars confrontées à la perte de leur statut. « S’il y a une chose que je pourrais construire, ce serait un centre de thérapie pour les personnes qui ont connu le succès et la célébrité. C’est fou de passer du sommet du monde à l’anonymat presque du jour au lendemain », a-t-il confié.

Pour illustrer son propos, le chanteur a fait un parallèle avec le sport de haut niveau, citant notamment son ami Cristiano Ronaldo. « Même dans le football, vous pouvez gagner la Coupe du monde, la Ligue des champions et d’autres trophées, et certains estiment encore que ce n’est pas suffisant. Regardez mon ami Ronaldo : malgré tout ce qu’il a accompli, il a encore été tourné en dérision après son élimination en Coupe du monde », a-t-il souligné.

L’interprète de Unavailable a conclu en reconnaissant que cette perspective nourrit sa plus grande inquiétude. « C’est ma plus grande peur. J’ai travaillé si dur pour en arriver là et je ne voudrais pas tout gâcher. Je prie Dieu chaque jour pour qu’il me montre le bon moment pour tourner la page », a déclaré Davido.