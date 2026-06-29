Tems explique pourquoi elle refuse de fréquenter des célébrités nigérianes

Interrogée en marge des BET Awards sur une éventuelle relation avec le gardien des Super Eagles, Maduka Okoye, la chanteuse nigériane Tems a assuré qu’elle ne voyait pas les célébrités masculines de son pays comme des partenaires potentiels, mais plutôt comme des membres de sa famille.

Temilade Openiyi, plus connue sous son nom de scène Tems, a révélé pourquoi elle ne s’imagine pas entretenir une relation amoureuse avec une célébrité nigériane. Présente aux BET Awards le week-end dernier, la chanteuse nigériane, lauréate d’un Grammy Award, a été interrogée sur la possibilité de séduire le gardien des Super Eagles, Maduka Okoye, si l’occasion se présentait.

L’interprète de « Love Me Jeje » a écarté cette hypothèse, expliquant que le fait qu’ils soient tous deux Nigérians l’empêchait de le considérer sous un angle romantique. « Je sais qui est Maduka Okoye, mais je ne le connais pas personnellement. J’aimerais bien le rencontrer. Mais ce n’est pas dans cette optique », a-t-elle déclaré.

Tems a ensuite expliqué qu’elle entretenait une relation fraternelle avec les autres personnalités nigérianes du monde du spectacle. « Nous, les célébrités nigérianes, sommes amis et nous formons une grande famille. Je considère mes collègues masculins comme des frères », a-t-elle conclu.