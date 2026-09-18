Santé au Bénin: le Centre hospitalier international de Calavi réalise avec succès sa première coronarographie par voie fémorale

Le Centre hospitalier international de Calavi (CHIC) a enregistré le succès de sa toute première coronarographie par voie fémorale, ouvrant une nouvelle ère pour la prise en charge des affections cardiovasculaires au plan national.

​Cet acte chirurgical et diagnostique de haute précision a été conduit avec brio par une équipe de praticiens spécialistes béninois, en présence du ministre de la Santé, le professeur Benjamin Hounkpatin.

L’aboutissement de cette intervention consacre l’opérationnalisation effective du plateau technique de pointe de ce complexe hospitalier ultra-moderne, garantissant désormais des explorations invasives et des soins cardiologiques sécurisés selon les standards internationaux.

​Autonomie sanitaire et réduction des évacuations à l’étranger

​Au-delà de la performance clinique, cette avancée pose les jalons d’un tournant structurel pour la souveraineté sanitaire du Bénin. Grâce à la disponibilité de cette expertise locale, les patients souffrant de pathologies coronariennes complexes pourront être traités directement sur le territoire national, limitant de manière substantielle le recours coûteux aux évacuations sanitaires vers l’extérieur.

​Ce premier succès matérialise l’ambition des investissements publics consentis par le gouvernement afin d’ériger le CHIC en pôle médical de référence et d’attractivité pour l’Afrique de l’Ouest.