Bénin – Espagne: Yassine Latoundji et l’ambassadeur Félix Costales Artieda posent les bases d’un partenariat renforcé dans les arts et le patrimoine

​Le ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Yassine Latoundji, a reçu en audience le mercredi 16 septembre 2026, à son cabinet de la Cité ministérielle à Cotonou, Félix Costales Artieda, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d’Espagne près le Bénin et le Nigeria.

Déroulés en présence des membres du cabinet ministériel et du consul honoraire d’Espagne au Bénin, les pourparlers ont été consacrés à la consolidation des liens de coopération bilatérale et au développement de projets structurants pour le secteur créatif béninois.

​Les discussions ont principalement porté sur l’accompagnement institutionnel nécessaire à l’essor des industries culturelles et créatives au Bénin. Les deux parties ont convenu d’orienter leurs efforts conjoints vers le renforcement des compétences des créateurs dans les métiers spécialisés du patrimoine, l’organisation de l’écosystème local et l’appui stratégique à l’émergence d’entreprises culturelles viables.

​Numérisation 3D, valorisation du patrimoine et rayonnement international

​L’exploitation des nouvelles technologies a constitué un volet central des échanges bilatéraux. Les délégations béninoise et espagnole ont notamment exploré les opportunités de numérisation des œuvres patrimoniales nationales et leur restitution en trois dimensions (3D), en portant une attention soutenue à la sauvegarde et à la modélisation numérique de l’architecture afro-brésilienne emblématique du pays.

​Cette concertation ouvre également la voie à une meilleure diffusion des créations artistiques béninoises sur le marché espagnol. Les équipes techniques des deux pays poursuivront leurs séances de travail afin d’identifier des opportunités concrètes de collaboration et de fluidifier les échanges entre leurs communautés culturelles, artistiques et scientifiques respectives.