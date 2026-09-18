Bénin : la FBF lève les sanctions, plusieurs arbitres retrouvent les terrains

La Commission des Arbitres met fin aux mesures techniques encore actives de la saison 2025-2026 et réouvre l’accès aux désignations dans le football béninois.

La Commission des Arbitres de la Fédération béninoise de football (FBF) a levé les sanctions encore en vigueur contre plusieurs officiels pénalisés pour insuffisance de prestation durant la saison 2025-2026. Les arbitres concernés peuvent de nouveau être désignés dans les compétitions départementales et nationales.

La mesure vise les sanctions liées à la qualité des prestations sur le terrain au cours de la dernière saison. Elle ne constitue pas une annulation générale de toutes les procédures disciplinaires de la Fédération et concerne le périmètre défini par la Commission des Arbitres.

Les officiels réintégrés restent soumis aux procédures habituelles de désignation et aux critères techniques appliqués aux arbitres avant chaque rencontre. La levée des sanctions leur rend donc leur éligibilité aux matches organisés sous l’autorité des instances départementales et nationales.

Au cours de la saison 2025-2026, la Commission avait prononcé plusieurs suspensions pour des décisions techniques jugées insuffisantes. En juin, l’arbitre assistant Jacques Soglahoun avait notamment été suspendu jusqu’à nouvel ordre après Panthères FC–Dynamo de Parakou, la Commission lui reprochant une « insuffisance technique notoire » sur une décision de hors-jeu.

La décision annoncée en septembre porte sur les sanctions pour insuffisance de prestation encore actives. Les arbitres concernés redeviennent disponibles pour les prochaines désignations, sans modification des règles ordinaires d’évaluation et de sélection des officiels.