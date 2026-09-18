Mbappé répond à Yamal avant le Ballon d’Or 2026

Alors que Lamine Yamal s’est récemment positionné face à Kylian Mbappé dans la course au Ballon d’Or 2026, l’attaquant du Real Madrid a réagi avec sobriété aux déclarations du jeune Barcelonais.

La rivalité entre Kylian Mbappé et Lamine Yamal continue de faire parler à l’approche de la remise du Ballon d’Or 2026. L’ailier du FC Barcelone avait récemment estimé que lui et l’attaquant du Real Madrid figuraient actuellement parmi les meilleurs joueurs de la planète, tout en affirmant qu’il méritait davantage le prestigieux trophée individuel que son concurrent français. Interrogé sur ces déclarations avant le match du Real Madrid face à l’Atlético de Madrid, dimanche, Mbappé n’a pas souhaité alimenter la polémique. Auprès de José Félix Díaz, directeur éditorial d’AS, le capitaine des Bleus a surtout tenu à saluer le talent de son jeune adversaire. « Je pense que c’est un joueur extrêmement talentueux », a déclaré Mbappé.

Le Français s’est également montré élogieux sur les perspectives offertes au Barcelonais, âgé de 19 ans. « J’ai le sentiment qu’il aura une brillante carrière. Je lui souhaite, ainsi qu’à sa famille et à tous ceux qui l’entourent, tout le meilleur », a-t-il ajouté. À quelques semaines de l’attribution du Ballon d’Or, les performances respectives des deux attaquants devraient continuer d’alimenter les débats. Mbappé et Yamal font partie des joueurs régulièrement cités parmi les prétendants au trophée.