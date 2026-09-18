Davido raconte ses débuts entre études et musique

Au début de sa carrière, Davido a sollicité les conseils de Wizkid et Wande Coal pour savoir comment concilier ses études avec son ambition de devenir musicien. Le chanteur nigérian revient sur cette période où le succès de « Dami Duro » a bouleversé ses plans.

David Adeleke, plus connu sous le nom de Davido, a raconté les difficultés qu’il a rencontrées à ses débuts pour mener de front sa scolarité et sa passion pour la musique. Dans le documentaire Afrobeats, l’artiste nigérian explique avoir demandé conseil à deux figures majeures de la scène musicale, Wizkid et Wande Coal. « J’ai demandé à Wizkid et Wande Coal comment ils avaient quitté l’école pour faire de la musique », a-t-il raconté.

Selon Davido, ses deux confrères lui auraient expliqué que la réussite musicale constituait la clé pour pouvoir se consacrer pleinement à sa carrière. Le chanteur savait toutefois qu’une telle décision serait difficile à faire accepter à son père. « Ils m’ont dit que la seule solution était de tout faire exploser. Je savais que mon père ne me le permettrait pas, mais quand “Dami Duro” a explosé, je n’ai pas pu continuer », a-t-il expliqué. Le succès de ce titre a ainsi marqué un tournant dans son parcours. Malgré son choix de privilégier la musique, Davido a finalement repris ses études. Il a conclu un accord avec son père : retourner à l’université tout en bénéficiant d’un studio d’enregistrement et de son autorisation pour poursuivre sa carrière artistique. Cette double trajectoire lui a permis de décrocher, en 2015, une licence en musique à l’université Babcock, au Nigeria.