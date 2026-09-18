TotalEnergies obtient 1,8 milliard $ via ses infrastructures africaines

Global Infrastructure Partners, société du groupe BlackRock, apportera 1,8 milliard de dollars dans un partenariat portant sur des infrastructures pétrolières et gazières de TotalEnergies en Afrique. La rémunération de GIP dépendra des volumes transitant par ces actifs pendant une durée maximale de quinze ans.

TotalEnergies a annoncé vendredi 18 septembre un accord avec Global Infrastructure Partners, société du groupe BlackRock, qui prévoit un apport en capital de 1,8 milliard de dollars autour de certains actifs d’infrastructures pétrolières et gazières du groupe en Afrique.

En contrepartie, TotalEnergies versera à GIP une rémunération calculée en fonction des volumes transitant par ces infrastructures pendant une période pouvant aller jusqu’à quinze ans. Le mécanisme permet au groupe énergétique de dégager immédiatement de la valeur de certains actifs tout en continuant à les utiliser dans ses opérations.

Le communiqué ne précise ni les pays concernés, ni la liste des infrastructures intégrées au partenariat. TotalEnergies ne détaille pas non plus le montant des tarifs futurs qui seront versés à GIP.

Jean-Pierre Sbraire, directeur financier de TotalEnergies, a indiqué que l’accord permettait de « cristalliser la valeur » de certains actifs d’infrastructure du groupe en Afrique. GIP est la branche d’investissement dans les infrastructures rattachée au groupe américain BlackRock.

Dow Jones précise que ce type d’actifs appartient généralement au segment intermédiaire de l’industrie pétrolière et gazière, qui comprend notamment les pipelines et les installations de stockage. La transaction annoncée vendredi porte toutefois uniquement sur le portefeuille visé par l’accord entre TotalEnergies et GIP.

TotalEnergies n’a communiqué ni calendrier de réalisation de nouveaux ouvrages, ni capacité supplémentaire associée à l’opération. L’élément financier confirmé à ce stade reste l’apport de 1,8 milliard de dollars et une rémunération indexée sur les volumes pendant une durée maximale de quinze ans.