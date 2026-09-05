Boni Yayi évacué en Allemagne : l’ancien président poursuit sa convalescence à Berlin après une opération de sept heures

Évacué en Allemagne le 30 août pour une hernie discale, l'ancien président béninois Boni Yayi a subi une opération de sept heures à Berlin et poursuit sa convalescence, selon un communiqué de sa famille qui remercie Romuald Wadagni et Patrice Talon.

L’ancien président béninois Boni Yayi, évacué en Allemagne le 30 août 2026 pour des raisons de santé, poursuit sa convalescence à Berlin après une opération chirurgicale d’environ sept heures liée à une hernie discale, a annoncé sa famille dans un communiqué publié le 4 septembre.

Selon ce communiqué, l’ancien chef de l’État était « écrasé par les douleurs » causées par cette hernie discale au moment de son évacuation. Après l’intervention, il a été admis en soins intensifs et suit depuis des séances de rééducation sous surveillance médicale continue.

La famille de Boni Yayi a remercié le président de la République, Romuald Wadagni, « pour son accord rapide ayant permis cette évacuation sanitaire », ainsi que l’ancien président Patrice Talon pour son soutien. Elle a également salué les diligences du ministère de la Santé, de l’équipe chirurgicale et du personnel hospitalier ayant pris en charge l’ancien président.

Le texte précise que cette évacuation a été menée conformément aux dispositions de la loi n° 2009-18 du 15 juillet 2009 portant pensions et autres avantages aux anciens présidents de la République du Bénin.

Boni Yayi, qui a présidé le Bénin de 2006 à 2016, avait accepté en juillet 2026 de siéger au premier Sénat de la République, installé dans le cadre de la réforme constitutionnelle en cours. Sa famille n’a pas communiqué de calendrier pour son retour au Bénin.