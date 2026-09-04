Organisation d’ICASA : le Bénin et la Société Africaine Anti-Sida signent le protocole officiel

La métropole béninoise s'apprête à recevoir des milliers d'experts internationaux pour la grand-messe de la santé publique continentale. Un partenariat stratégique a été scellé pour définir les modalités pratiques du sommet.

Le gouvernement de la République du Bénin et la Société Africaine Anti-Sida (SAA) ont signé le mardi 25 août 2026, à la Salle du Fleuve Jaune du Ministère des Affaires étrangères à Cotonou, le protocole d’accord organisant la 24e Conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique (ICASA 2027). Ce paraphe formalise le cadre juridique et opérationnel nécessaire au déploiement des préparatifs de cet événement continental.

La conférence ICASA 2027 se tiendra à Cotonou du 5 au 9 décembre 2027 et prévoit d’accueillir plus de 10 000 participants issus d’Afrique et de la communauté internationale. Les experts, décideurs politiques et représentants communautaires échangeront durant cinq jours autour des priorités de la riposte sanitaire sur le continent.

La cérémonie a réuni le ministre de la Santé béninois et vice-président d’ICASA 2027, le Professeur Benjamin Hounkpatin, ainsi que la délégation de la SAA dirigée par son président, le Dr Richard Nchabi Kamwi. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté conjointe d’assurer un niveau de coordination technique rigoureux tout au long du processus préparatoire.

Sur le plan pratique, les infrastructures et moyens logistiques mobilisés par le Bénin incluent un chapiteau principal de 7 000 places à la Place de l’Amazone, sept salles réparties entre le Palais des Congrès, le Novotel et le Golden Tulip, ainsi qu’une flotte de 100 bus pour les navettes. Ce dispositif est conçu pour fluidifier les déplacements quotidiens entre les espaces de conférence et les structures hôtelières de la ville.

Des indicateurs nationaux alignés sur les cibles internationales

Sur le plan des indicateurs sanitaires ONUSIDA 95-95-95, le Bénin affichait pour l’année 2025 un taux de 89 % de personnes vivant avec le VIH connaissant leur statut sérologique, 99 % d’entre elles sous traitement antirétroviral et 92 % des personnes traitées en suppression de la charge virale. Ces données reflètent les résultats cliniques obtenus dans le suivi thérapeutique à l’échelle nationale.