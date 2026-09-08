Serge Beynaud entre dans le Top 10 YouTube Côte d’Ivoire avec « Attraper pour laisser »

Serge Beynaud signe une nouvelle poussée avec « Attraper pour laisser » : le titre a fait son entrée dans le Top 10 hebdomadaire YouTube en Côte d’Ivoire, porté par un clip déjà très regardé.

Serge Beynaud retrouve le haut des classements ivoiriens avec « Attraper pour laisser ». Le morceau a fait son entrée à la 9e place du classement hebdomadaire YouTube en Côte d’Ivoire pour la semaine achevée le 3 septembre 2026, avec 319 588 écoutes recensées par Kworb.

Cette arrivée dans le Top 10 confirme la bonne dynamique du nouveau single du chanteur ivoirien. Sur le dernier relevé quotidien disponible, daté du 6 septembre, le titre figure encore à la 13e place après avoir occupé la 4e position la veille, signe d’un lancement particulièrement visible sur la plateforme.

« Attraper pour laisser » est sorti en single le 16 août 2026 sous le label Star Factory Music. Le clip officiel, mis en ligne le 28 août sur la chaîne de Serge Beynaud, avait dépassé les 800 000 vues ce 8 septembre, avec plus de 36 000 mentions « J’aime » et environ 2 000 commentaires selon les compteurs publics relayés par les outils de suivi YouTube.

Le titre reste fidèle à l’énergie dansante de Serge Beynaud, l’une des figures majeures du coupé-décalé. Dans le clip réalisé par Roland Gogo, l’artiste laisse notamment la lumière à une danseuse prénommée Mariam, qui porte l’essentiel des séquences chorégraphiées.

Un nouveau rendez-vous avec le public

Le clip sert aussi de passerelle vers la prochaine étape scénique du chanteur. Serge Beynaud y annonce un concert prévu le 5 décembre et invite son public à venir partager ce rendez-vous en famille ou entre amis.

Cette montée dans les classements arrive dans un Top YouTube Côte d’Ivoire très disputé, où Dydy Yeman, Himra, VDA, Tazeboy et Tiakola occupent également les premières places. Pour Serge Beynaud, l’entrée de « Attraper pour laisser » dans le Top 10 hebdomadaire ajoute donc un nouveau signal fort à une rentrée musicale déjà bien lancée.