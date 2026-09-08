Ariel Sheney : son hommage à Nadiya Sabeh entre directement n°3 sur YouTube Côte d’Ivoire

Le titre « Ce Que Dieu A Fait », dédié par Ariel Sheney à son épouse Nadiya Sabeh, signe une entrée remarquée dans le classement hebdomadaire YouTube en Côte d’Ivoire.

Ariel Sheney transforme son deuil en musique et le public ivoirien répond présent. Son titre « Ce Que Dieu A Fait », dévoilé le 28 août 2026 en hommage à son épouse Nadiya Sabeh, a fait son entrée directement à la troisième place du classement hebdomadaire YouTube en Côte d’Ivoire pour la semaine achevée le 3 septembre.

Selon le relevé du classement YouTube Côte d’Ivoire compilé par Kworb, le morceau a totalisé 740 232 écoutes sur cette période, derrière « CASSE TES REINS » de Dydy Yeman et « MATATA » de Tazeboy. Une performance notable pour une chanson sortie quelques jours seulement avant la clôture du classement.

Le morceau occupe une place particulière dans le parcours récent du chanteur. Ariel Sheney avait publiquement exprimé son immense douleur après la disparition de Nadiya Sabeh, décédée le 3 décembre 2025. L’artiste avait alors expliqué avoir perdu bien plus qu’une épouse.

Avec « Ce Que Dieu A Fait », Ariel Sheney choisit cette fois de mettre des mots et des images sur cette épreuve. Pulse Côte d’Ivoire présente le titre comme l’un de ses morceaux les plus personnels, pensé comme un hommage à celle qui partageait sa vie et comme une étape dans son cheminement depuis le drame.

Un clip qui mêle souvenir et intelligence artificielle

Le clip accompagne cette charge émotionnelle par un parti pris visuel inhabituel. La réalisation s’appuie notamment sur l’intelligence artificielle pour recréer des séquences et des images autour du couple, un choix qui prolonge symboliquement la présence de Nadiya Sabeh dans l’univers du morceau.

L’histoire d’Ariel Sheney et Nadiya Sabeh avait longtemps été suivie par le public ivoirien. Le couple avait officialisé son mariage en décembre 2024, après plusieurs années de relation exposée par intermittence sur les réseaux sociaux et dans les médias people.

La disparition de Nadiya Sabeh, confirmée en décembre 2025 par l’Agence ivoirienne de presse, avait provoqué une forte émotion dans le milieu culturel ivoirien. Huit mois plus tard, le succès rapide de « Ce Que Dieu A Fait » montre que cet hommage trouve un écho bien au-delà du cercle proche du chanteur.

Cette entrée directement dans le Top 3 hebdomadaire YouTube Côte d’Ivoire offre ainsi à Ariel Sheney un retour musical très remarqué, porté moins par le buzz que par un récit intime devenu public.