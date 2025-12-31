La suite après la publicité
Retrait naval chinois autour de Taïwan, selon Taipei

Les navires de guerre et les bateaux des garde-côtes chinois mobilisés cette semaine autour de Taïwan lors d’exercices militaires de grande ampleur se retirent de son voisinage, ont indiqué mercredi 31 décembre les garde-côtes de l’île. « Les navires de guerre et bateaux des garde-côtes se retirent, mais quelques-uns restent encore à l’extérieur de la ligne des 24 milles marins », a déclaré à l’AFP Hsieh Ching-chin, directeur général adjoint des garde-côtes taïwanais, précisant que les manœuvres « devaient être terminées ».

