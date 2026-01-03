Accueil En Brève Responsables européens pro-Ukraine à Kiev pour une réunion de travail

Des conseillers en sécurité des alliés européens de l’Ukraine et de l’OTAN sont arrivés à Kiev samedi 3 janvier, a annoncé un responsable ukrainien, pour poursuivre les négociations sur un plan visant à mettre fin à la guerre déclenchée par l’invasion russe en 2022. «Des conseillers à la sécurité nationale de pays européens sont arrivés à Kiev», a déclaré le négociateur en chef ukrainien Roustem Oumerov sur Telegram. «Une journée de travail chargée nous attend: questions de sécurité et d’économie, élaboration de documents cadres, coordination des prochaines étapes avec nos partenaires», a-t-il ajouté, rapporte l’AFP.