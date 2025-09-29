Rema et Ayra Starr enflamment la scène du Global Citizen Festival à New York

Le Global Citizen Festival à New York a pris une tournure inattendue ce week-end, lorsque les stars nigérianes Rema et Ayra Starr ont échangé un baiser sur scène, relançant les rumeurs de romance.

Les deux figures montantes de l’Afrobeats nigérian, Rema et Ayra Starr, ont relancé les rumeurs autour de leur relation après avoir échangé un bref baiser sur la scène du Global Citizen Festival, ce week-end à New York.

Invitée parmi les têtes d’affiche, Ayra Starr a créé la surprise en faisant monter Rema au milieu de son show. Les deux artistes ont interprété ensemble « Calm Down », le tube mondial de Rema en duo avec Selena Gomez, ainsi que « Baby ». Entre regards complices et rires, leur performance s’est conclue par un baiser inattendu qui a déclenché l’euphorie du public.

Si Ayra Starr avait déjà balayé par le passé les rumeurs de romance, affirmant que Rema était son « frère en Christ », cette nouvelle apparition soulève de nouveau les interrogations des fans. Pour l’heure, ni l’un ni l’autre n’a souhaité commenter ces spéculations.