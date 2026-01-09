Spotify: Wizkid franchit la barre des dix milliards d’écoutes

Le chanteur nigérian Wizkid devient le premier artiste africain à franchir la barre symbolique des dix milliards d’écoutes sur Spotify, confirmant son statut de superstar mondiale.

Le chanteur nigérian Wizkid a marqué l’histoire de la musique en devenant le premier artiste africain à franchir le cap des dix milliards d’écoutes sur la plateforme de streaming Spotify. L’’interprète d’Ojuelegba a atteint cette barre symbolique grâce au cumul de ses écoutes sur l’ensemble des plateformes numériques, confirmant un peu plus son statut d’icône mondiale de l’afrobeats. Sa collaboration avec la superstar canadienne Drake, aux côtés de la chanteuse britannique Tyla, demeure son titre le plus populaire, avec près de quatre milliards d’écoutes.

Son troisième album studio, Made In Lagos (Deluxe), s’impose comme son projet le plus streamé sur Spotify, dépassant le milliard d’écoutes. En tant qu’artiste principal, son morceau le plus écouté reste Essence, en featuring avec Tems, qui totalise plus de 333 millions de streams.

Par ailleurs, Spotify a également enregistré un autre record majeur : Birds Of A Feather de la chanteuse américaine Billie Eilish est devenue la chanson solo féminine la plus écoutée de l’histoire de la plateforme, avec 3,37 milliards d’écoutes, détrônant ainsi Dance Monkey de Tones and I (3,3 milliards).