Tems et Burna Boy en tête des artistes africains au Billboard Hot 100

Les deux stars nigérianes Burna Boy et Tems dominent désormais le classement des artistes africains comptant le plus d’entrées dans le Billboard US Hot 100, dépassant le groupe sud-africain Seether.

Jusqu’ici à égalité avec sept apparitions chacun, Tems et Burna Boy ont franchi un cap cette semaine grâce à leur participation au nouvel album de J. Cole, The Fall-Off. Le titre « Bounce Road Blues », en collaboration avec Future et Tems, a débuté à la 34e place, tandis que « Only You », porté par Burna Boy, s’est classé 78e. Les deux artistes totalisent désormais huit entrées chacun, un record pour des musiciens africains.

Tems signe au passage sa troisième apparition de l’année dans le classement, confirmant sa régularité. Burna Boy, lui, établit une performance inédite : il devient le premier artiste africain à placer au moins un titre dans le Hot 100 six années consécutives, consolidant un peu plus son statut d’ambassadeur mondial de l’Afrobeats.