Moody’s relève la note souveraine du Bénin à « Ba3 », avec une perspective stable

L’agence Moody’s a relevé la notation souveraine à long terme du Bénin de « B1 » à « Ba3 », selon un communiqué de la présidence béninoise publié vendredi 7 août 2026. Cette amélioration d’un cran intervient après plusieurs années de croissance soutenue et de consolidation budgétaire. La perspective associée à la nouvelle note est « stable ».

Le Bénin améliore sa notation financière auprès de Moody’s. L’agence internationale a relevé la note souveraine à long terme du pays de B1 à Ba3, assortie d’une perspective stable, selon un communiqué du gouvernement béninois daté du 7 août 2026.

Avant cette décision, Moody’s attribuait au Bénin la note B1 avec une perspective positive. La dernière modification remontait à février 2025, lorsque l’agence avait maintenu la note tout en relevant la perspective de stable à positive.

Le passage à Ba3 représente une amélioration d’un cran sur l’échelle de Moody’s. Cette notation correspond approximativement à BB- chez Standard & Poor’s et Fitch. Elle demeure toutefois dans la catégorie dite spéculative, le seuil de la catégorie « investissement » chez Moody’s commençant à Baa3.

Selon le gouvernement, cette évolution place le Bénin parmi un nombre limité de pays d’Afrique subsaharienne disposant d’une notation de niveau « BB/Ba » ou supérieur.

Une croissance de 8,1 % mise en avant

Parmi les éléments ayant soutenu cette amélioration, le communiqué cite la dynamique de l’économie béninoise. La croissance aurait atteint 8,1 % en 2025, son niveau le plus élevé depuis 1990.

Moody’s prévoit, selon les informations communiquées par la présidence, une croissance comprise entre 6,5 % et 7 % par an jusqu’en 2030. Cette progression serait notamment portée par les investissements, l’industrialisation et le développement de la transformation locale des matières premières.

L’agence mettrait également en avant la continuité des politiques publiques et la solidité des institutions. Le gouvernement souligne à ce titre l’exécution des programmes conclus avec le Fonds monétaire international et les réformes menées dans la gouvernance économique.

La situation budgétaire constitue un autre facteur relevé. Le déficit public serait revenu à 3 % du produit intérieur brut en 2025, conformément à la norme communautaire de l’Union économique et monétaire ouest-africaine.

Cette amélioration repose, selon le communiqué, sur la progression de la mobilisation des recettes et la maîtrise des dépenses courantes.

La gestion de la dette également saluée

Moody’s met aussi l’accent sur la stratégie d’endettement du Bénin. Celle-ci repose sur la diversification des sources de financement et la gestion active des échéances afin de limiter le coût de la dette et les risques de refinancement.

Le pays a multiplié ces dernières années les instruments utilisés sur les marchés internationaux. Après une émission obligataire liée aux Objectifs de développement durable en 2021, le Bénin a réalisé sa première émission souveraine en dollars en 2024 puis son premier Sukuk en 2026.

Le ministère de l’Économie et des Finances présente également la diversification des financements comme l’un des axes de la stratégie béninoise de gestion de la dette. Le Bénin avait notamment ouvert l’année 2026 avec une émission souveraine Sukuk, présentée comme une première pour le pays.

La perspective « stable » attribuée par Moody’s signifie que l’agence ne prévoit pas, à ce stade, de modification importante de la notation à court ou moyen terme si les principaux équilibres économiques et budgétaires évoluent conformément à ses anticipations.